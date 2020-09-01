Aydın'da kazada yakınları ölünce yolu trafiğe kapattılar

Aydın'ın Germencik ilçesinde 72 yaşındaki Nevzat Elveren, yolun karşısına geçmek isterken otomobil çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Bunun üzerine Elveren'in yakınları ve mahalle halkı, aynı bölgede daha önce de ölümlü kazalar yaşanmasına rağmen önlem alınmadığını belirterek protesto yaptı.

100 METRE SÜRÜKLENDİ

Aydın-İzmir Karayolu Neşetiye mahallesi girişinde, saat 21.30 sıralarında meydana gelen kazada, kahvehaneden çıkıp evine gitmek isteyen 72 yaşındaki Nevzat Elveren'e, yolun karşısına geçerken araba çarptı. İncirliova istikametine giden ve iddiaya göre ışık ihlali yapan Mehmet Ç. yönetimindeki 09 TL 388 plakalı otomobilin çarpması sonucu, 10 çocuk babası Elveren, 100 metre sürüklendi. Kazayı gören çevredeki vatandaşların olayı ihbar etmesi üzerine kaza mahalline çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin olay yerindeki ilk kontrolünün ardından Nevzat Elveren'in ölmüş olduğu anlaşılırken cenazesi Cumhuriyet Savcısınının incelemesinin ardından Germencik Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

ÖFKELİ KALABALIĞA BİBER GAZLI MÜDAHALE

Kazayı gören mahalleli ve Elveren'in yakınları, olay yerinde kazayı yapan otomobilin sürücüsü Mehmet Ç.'ye saldırmak istedi. Sürücü, öfkeli halkın elinden jandarma ekipleri tarafından karakola götürülerek kurtarıldı. Olay yerinde inceleme yapan jandarma ekipleri ile vatandaşlar arasında cenazenin yerde fazla bekletilmesi nedeniyle de kısa süreli arbede yaşandı. Bunun ü

20 DAKİKADA ANCA İKNA OLDULAR

Olay yerine gelen Aydın İl Jandarma Alay Komutanı Albay Mesut İnan ve Germencik İlçe Emniyet Müdürü Dündar Özel vatandaşlarla konuştu. Yaklaşık 20 dakika süren görüşmenin ardında karayolunda gerekli tedbirleri alacakları sözünü alan vatandaşların eylemlerine son vermesiyle trafik akışı normale döndü. Bu arada eylem nedeniyle karayolunda araç kuyrukları oluşturdu.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.