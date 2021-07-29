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Aydın'da korkunç olay! 19 yaşındaki genç, elini kıyma makinesine kaptırdı!

Aydın'ın Söke ilçesinde korkun bir olay yaşandı. Kasapta çırak olarak çalışan genç, elini kıyma makinesine kaptırdı. Hastanedeki uzun uğraşlar sonucunda gencin eli kıyma makinesinden çıkarıldı.

Aydın'da korkunç olay! 19 yaşındaki genç, elini kıyma makinesine kaptırdı!

Aydın'ın Söke ilçesine bağlı Bağarası mahallesindeki bir kasapta çırak olarak çalışan 19 yaşındaki Melih Şak Ok et çektirmek için kıyma makinesini açtı. Etleri makineye koyan genç, bir anlık dalgınlıkla etleri eliyle itti. Bir anda elini makineye kaptıran gencin durumunu görenler hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Bölgeye sağlık görevlileri ile jandarma ekipleri sevk edildi. Gencin eli olay yerinde makineden çıkarılamayınca, kıyma makinesiyle birlikte hastaneye götürüldü.

Aydın'da korkunç olay! 19 yaşındaki genç, elini kıyma makinesine kaptırdı!

DEMİR KESME MAKİNESİ KULLANILDI

Talihsiz genç, Aydın Adnan Menderes Üniversite Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Melih'in makineye sıkışan eli Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı AKS ekiplerince getirilen demir kesme makinesiyle çıkarıldı.

Aydın'da korkunç olay! 19 yaşındaki genç, elini kıyma makinesine kaptırdı!

ÇEVREDEKİLER ŞOK YAŞADI

Olaydan sonra yeğenini apar topar hastaneye götürdüklerini ifade eden dayı Fahrettin Sarıboğa, "Ben kahvedeydim. Kurban Bayramı dolayısıyla etleri kıymaya çevirmek isterken bir anlık dalgınlıkla elini makineye kaptırmış. İnşallah bir şey olmaz" dedi.

Aydın'da korkunç olay! 19 yaşındaki genç, elini kıyma makinesine kaptırdı!

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