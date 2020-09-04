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Aydın'da koronavirüs önlemi! Denetimler yapıldı

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde, koronavirüse yönelik, İçişleri Bakanlığı tarafından valiliklere gönderilen genelge kapsamında denetim gerçekleştirildi.

Aydın'da koronavirüs önlemi! Denetimler yapıldı

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde, İçişleri Bakanlığı tarafından valiliklere gönderilen genelge kapsamında denetim gerçekleştirildi. Uygulanan denetimler kapsamında vatandaşlara ve işletme sahiplerine koronavirüs önlemlerine yönelik bilgiler verildi. 

Aydın'da koronavirüs önlemi! Denetimler yapıldı

İlçe Kaymakamı Yılmaz Kurt, Belediye Başkanı Metin Ertürk, İlçe Jandarma Komutanı Ümit Özkan, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Koçak, İlçe Devlet Hastanesi Başhekimi Fatih Burak Alpaslan ve diğer ilgililerin katılımıyla denetimler gerçekleştirildi.

Aydın'da koronavirüs önlemi! Denetimler yapıldı

Pazar yerleri, lokanta, kafe, restoran, kahvehane, kıraathane, çay bahçesi, berber, kuaför, güzellik merkezleri, internet kafe, salon ve elektronik oyun yerleri, toplu ulaşım araçları, ticari taksiler, taksi durakları, park, piknik alanları, cadde, sokaklar gibi yaşam alanlarını kapsayacak şekilde planlanarak uygulanan denetimlerde; işletme sahipleri ve vatandaşlara bilgiler verildi.

Aydın'da koronavirüs önlemi! Denetimler yapıldı

Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, maske, mesafe ve temizlik kurallarına herkesin uyması gerektiğini vurgulayarak, "Kurallara ne kadar uyar ve ciddiyetle uygularsak, bu salgından o kadar erken kurtuluruz. Bu konuda toplumumuzun daha duyarlı olması ve konulan kurallara titizlikle uymaları hepimiz için büyük önem taşıyor. Bu anlamda ilçemizde yaşayan tüm vatandaşlarımızdan dileğimiz, bu kurallara uymaları ve uymayanları da uyarmalıdır. Korona virüsü alacağımız tedbirler ile hep birlikte yeneceğiz" dedi.

Aydın'da koronavirüs önlemi! Denetimler yapıldı

 

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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