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  3. Aydın'da yaşayan 17 yaşındaki genç kız 4 gündür kayıp

Aydın'da yaşayan 17 yaşındaki genç kız 4 gündür kayıp

Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde yaşayan ve 4 gün önce hayvanlardan süt sağmak için ahıra giden 17 yaşındaki Özlem K.'den 4 gündür haber alınamıyor.

Aydın'da yaşayan 17 yaşındaki genç kız 4 gündür kayıp

Aydın, Karpuzlu'da bulunan Tekeler Mahallesi'nde ailesiyle birlikte yaşayan 17 yaşındaki Özlem K., 4 gün önce süt sağmak için ahıra gitti ve bir daha eve dönmedi. Bir süre sonra kızı eve gelmediği için endişelenen baba Ercan K., ahıra ve çevresine bakıp da kızını göremeyince Karpuzlu İlçe Jandarma Komutanlığı'na başvurarak kayıp ilanı verdi. Jandarma ekipleri, 4 gündür haber alınamayan Özlem K.'yi bulmak için çalışma başlatırken baba, kızının hayatından endişelendiğini ifade etti.

BAYRAMIN SON GÜNÜNDEN BERİ KAYIP


Kızını gören ya da nerede olduğu hakkında bilgi sahibi olan kişilerin kendisine veya jandarma ekiplerine haber vermesini isteyen Ercan K., kızını en son bayramın son günü gördüğünü belirterek, "Komşumuza bayramın son günü çay içmeye gitmiştik. Kızım inekleri sağmak için yanımızdan ayrılıp ahıra gitti. O günden beridir ortalarda yok. Kızımın hayatından endişe ediyoruz. Kızımı görenlerin insaniyetlik namına emniyet güçlerine veya 0543 526 15 28 numaralı hattan bana haber vermesini bekliyoruz." dedi.



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