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  3. Aydın'da zehir tacirlerine göz açtırılmıyor! Çok sayıda adrese operasyon düzenlendi

Aydın'da zehir tacirlerine göz açtırılmıyor! Çok sayıda adrese operasyon düzenlendi

Aydın'ın Nazilli ilçesinde ekipler tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında art arda operasyonlar düzenlenerek 3 şüpheli gözaltına alındı.

Aydın'da zehir tacirlerine göz açtırılmıyor! Çok sayıda adrese operasyon düzenlendi

Nazilli Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri çok sayıda adrese operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda metamfetamin maddesi, esrar maddesi ile uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında uyuşturucu madde ticareti suçundan 3 kişi yakalandı. Gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 3 kişiden M.G. isimli şahıs çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer M. E. ve A. T. isimli 2 şahıs ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI

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