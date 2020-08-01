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Aydın'daki orman yangını büyüyor!

Aydın'ın Çine ilçesinde çıkan orman yangını, rüzgarın şiddetinin de etkisiyle büyümeye başladı. Ekipler kısa sürede yangına müdahalede bulundu. Söndürme çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Aydın'daki orman yangını büyüyor!

Aydın'ın Çine ilçesinin Akçaova Mahallesi'ni tam karşıdan gören çamlık alanda başlayan orman yangınına havadan ve karadan müdahale edilmeye başlandı. Havadan bir helikopter ile başlayan yangına karadan da arazöz ekipleri sevk edildi.

Bölgeye DSİ Aydın Bölge Müdürlüğü tarafından dozer takviyesi yapılırken, alevlerin yanan sahanın hemen alt kısmında bulunan Akçaova Mahallesi yerleşim alanına sıçramaması için ekipler yoğun çaba sarf ediyor.

Yangının çıkış nedeni henüz tespit edilemezken, ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Aydın'daki orman yangını büyüyor!

 

Kübra Kaçmaz
Editör


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