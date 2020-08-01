Aydın'daki orman yangını büyüyor!

Aydın'ın Çine ilçesinin Akçaova Mahallesi'ni tam karşıdan gören çamlık alanda başlayan orman yangınına havadan ve karadan müdahale edilmeye başlandı. Havadan bir helikopter ile başlayan yangına karadan da arazöz ekipleri sevk edildi.

Bölgeye DSİ Aydın Bölge Müdürlüğü tarafından dozer takviyesi yapılırken, alevlerin yanan sahanın hemen alt kısmında bulunan Akçaova Mahallesi yerleşim alanına sıçramaması için ekipler yoğun çaba sarf ediyor.

Yangının çıkış nedeni henüz tespit edilemezken, ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.