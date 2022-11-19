Aydın'dan yürekleri dağlayan haber: Bir haftalık asker kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

Nazilli’deki baba ocağından vatani görevini yerine getirmek için Kütahya Hava Er Komutanlığı’na giden Çağlar Akay 13 Kasım Pazar günü birliğine teslim oldu.

KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Edinilen bilgiye göre, 1 haftalık asker olan Akay gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle fenalaştı. Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan Akay'ın kalp krizi geçirdiği tespit edildi. Doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayan Akay hayatını kaybetti.

YAKINLARI YASA BOĞULDU

Nazilli Şirinevler Mahallesi’nde oturan ve oğullarının acılı haberini sabaha karşı alan İlyas ve Fatma Akay çifti ile ailenin yakınları yasa boğuldu. Kütahya’dan baba evine getirilen Akay’ın cenazesi evlerinin önünde helallik alınmasın ardından ikindi namazına müteakip toprağa verilmek üzere Kuyucak’ın kırsal Kayran Mahallesi’ne götürüldü.