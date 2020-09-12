Yıldız Tilbe, Harbiye Açıkhava Konserinde hayranlarına unutulmaz anlar yaşattıSarı Yelekliler'in protestoları Paris'te devam ediyor4857 sayılı kanun 24.madde nedir?20 Yaş Altı Balkan Atletizm Şampiyonasında madalya kazanan sporcularımız belli olduGaziantep'te demir doğrama atölyesinde patlama ve yangın meydana geldiGebze'de döküm potasının devrilmesi sonucu 1 işçi yanarak yaşamını yitirdiBursaspor - Adana Demirspor ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?Bertan Zaroğlu Korona virüs tedavisi için ambulans uçakla Türkiye’ye getirilecekMarius Sumudica: "Galatasaray’ın kazanması için hakemlere ihtiyacı yok"Recep Tayyip Erdoğan: "Batılı Efendilerine Şirinlik Yapan Kalemşörler Var"
İstanbul24 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Aydın'ın Buharkent ve Bozdoğan ilçelerinde sağanak, hayatı olumsuz etkiledi

Aydın'ın Buharkent ve Bozdoğan ilçelerinde sağanak, hayatı olumsuz etkiledi

Her iki ilçede de ani sağanak nedeniyle yollarda su birikintisi oluşurken, sürücüler trafikte zor anlar yaşadı. Ana arterlerde yağış nedeniyle yer yer yoğunluk gözlendi.

Aydın'ın Buharkent ve Bozdoğan ilçelerinde sağanak, hayatı olumsuz etkiledi

AYDIN (AA) - Aydın'ın Buharkent ve Bozdoğan ilçelerinde sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Her iki ilçede de ani sağanak nedeniyle yollarda su birikintisi oluşurken, sürücüler trafikte zor anlar yaşadı. Ana arterlerde yağış nedeniyle yer yer yoğunluk gözlendi.

Belediye ekipleri su birikintilerini gidermek için çalışmalar gerçekleştirdi.

Buharkent'e bağlı Savcıllı Mahallesi'nde rüzgar nedeniyle bir işletmenin elektrik kablosu koptu. Bu sırada iş yeri sahibi Recep Horzum akıma kapıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Horzum, Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.



GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT