Aydın'ın kalbi olan kent meydanındaki bu görüntüler Aydın'a hiç yakışmıyor

Aydın'ın Efeler ilçesinde bulunan Atatürk Kent Meydanı'ndaki park duvarları, kendini bilmez bazı kişiler tarafından üzerine yazılan yazılar ile adeta karalama duvarı haline geldi. görüntüleri görenler "kent meydanındaki bölgeye bu görüntüler hiç yakışmıyor" dedi.

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Aydın'ın kalbi olan kent meydanındaki bu görüntüler Aydın'a hiç yakışmıyor

Aydın'ın Efeler ilçesinde bulunan Atatürk Kent Meydanı'ndaki park duvarları, üzerine yazılan yazılar ile adeta karalama duvarı haline geldi.

Atatürk Kent Meydanı içerisinde yer alan parkın duvarları duyarsız vatandaşların tahribatına maruz kaldı. Park içerisinde bulunan oturma duvarları, kimliği belirsiz kişilerce yazılan yazılar yüzünden adeta karalama duvarına döndü. Günün her saatinde çok sayıda vatandaşın oturduğu parkın duvarlarına sprey boyalar ile yazılan yazılar hem çevre hem de görüntü kirliliği oluşturdu. Özellikle meydanın otopark girişine yakın bölgede bulunan alanda, sprey boyalı duvarların yanı sıra yerlerde oluşan idrar lekeleri ve idrar kokusu da çevre sakinlerinin tepkisini çekti. Duyarsız vatandaşlarca duvarların tahrip edilmesi ve kuytuda kalan bölgenin adeta tuvalet gibi kullanılmasına tepki gösteren vatandaşlar yetkililere seslenerek yardım istedi.

Kent Meydanı'nın Aydın'ın tam kalbi olarak bilindiğini ve oluşan görüntülerin Aydın'a yakışmadığını ifade eden vatandaşlar; "Maalesef kendini bilmez bazı kişiler bu bölgeyi hem tahrip ediyor hem de çevre kirliliği oluşturuyor. Aydın'ın kalbi olan bölgeye bu görüntüler hiç yakışmıyor" dedi.

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