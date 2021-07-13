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  3. Aydın'ın Karacasu Belediye Başkanı Zeki İnal'dan flaş karar: İstifa etti!

Aydın'ın Karacasu Belediye Başkanı Zeki İnal'dan flaş karar: İstifa etti!

Aydın'ın Karacasu ilçesi Belediye Başkanı Zeki İnal, görevinden istifa ettiğini duyurdu. Cumhur İttifakı adayı olan İnal, istifa sebebini sağlık sorunları olarak açıkladı.

Aydın'ın Karacasu Belediye Başkanı Zeki İnal'dan flaş karar: İstifa etti!

Aydın'ın Karacasu ilçesi Belediye Başkanı Zeki İnal, sağlık sorunları gerekçesiyle görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Cumhur İttifakı'nın adayı olarak 31 Mart 2019 seçimlerinde Karacasu Belediye Başkanı seçilen MHP'li Zeki İnal, ilçedeki kültür merkezinde yaptığı basın toplantısında iki yıllık icraatlarını anlatmasının ardından üzücü haberi verdi.

"HER DAİM EMRİNDE OLACAĞIM"

İnal, toplantıda sağlık sorunları olduğu gerekçesiyle belediye başkanlığından istifa ettiğini açıklayarak salondan ayrıldı.

{TITLE_STRIP}Karacasu Belediye Başkanı Zeki İnal kimdir? Nereli? Kaç yaşında? 

Sosyal medya hesabından da açıklama yapan İnal, "Sevgili Karacasulular, sağlık nedenlerim dolayısıyla ailem ile birlikte aldığımız karar sonucu teveccühünüz ile geldiğim belediye başkanlığı görevinden istifa ediyorum. Milliyetçi Hareket Partisi ailemin ve genel başkanımız, Türkmenbeyi Sayın Devlet Bahçeli'nin her daim emrinde olacağım." ifadelerini kullandı.

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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