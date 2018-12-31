Aydın'ın Köşk ilçesine bağlı Cumadere Mahallesi'nde yaşayan yaşlı bir kadının evinde yangın çıktı. Yanan evden hafif yaralı olarak kurtarılan 74 yaşındaki Hürmüs Haykır Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılırken yalnız başına yaşadığı ve durumunun da iyi olmadığı öğrenilen yaşlı kadının evi tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Olay akşam saatlerinde Cumadere Mahallesi'nde meydana geldi. Köydeki müstakil evinde yalnız başına yaşayan Hürmüs Haykır'ın evinden dumanların yükseldiğini gören çevre sakinleri bir yandan durumu itfaiye ekiplerine bildirip yardım isterken diğer yandan da evdeki yaşlı kadının yardımına koştu. Yaşlı kadın yanmakta olan ahşap evden hafif yaralı vaziyette kurtarılırken, kısa sürede kırsal mahalleye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangında ev tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, yangının sobadan çıktığı öğrenildi.