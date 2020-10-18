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Aydınlılar dikkat! Meteoroloji uyardı, dolu geliyor!

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi yetkilileri tarafından açıklamada, Aydınlılara şiddetli yağış ve dolu uyarısı yapıldı.

Aydınlılar dikkat! Meteoroloji uyardı, dolu geliyor!

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi yetkilileri tarafından Aydınlılara şiddetli yağış ve dolu uyarısı yapıldı. Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada bugün Aydın'ın iç kesimlerinde kalan ilçelerde gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağı bildirildi.

Yapılan meteorolojik uyarıda, "Bugün Aydın'ın merkez ilçe Efeler başta olmak üzere Çine, Köşk, Yenipazar, Bozdoğan, Sultanhisar, Nazilli, Kuyucak, Karacasu, Buharkent ilçelerinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışlarla beraber yerel dolu yağışlarının da akşam saatlerine kadar etkili olacağı tahmin edilmektedir. Gök gürültülü sağanak ve dolu yağışı dolayısıyla ani sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi meydana getireceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

Aydınlılar dikkat! Meteoroloji uyardı, dolu geliyor!

Berna Akkaya
Editör


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