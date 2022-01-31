Ayet ne demek, TDK'ya göre Ayet kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Ayet ne demek? Ayet TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi ayet kelimesi. Peki ayet ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre ayet nedir, ayet kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

AYET NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Ayet kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Ayet kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre ayet kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kur'an surelerini oluşturan kısımlardan her biri



AYET CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Unutmadığı ayetlerle namaz kılıyor, dua ediyordu.

