Ayfer Erken kimdir, nerelidir kaç yaşındadır, Prof. Dr. Ayfer Erken'in Biyografisi

Prof. Dr. Ayfer Erken Deprem konusunda yapmış olduğu yorum ve analizlerle izleyiciler merak ederek Prof. Dr. Ayfer Erken kimdir, nerelidir kaç yaşındadır, mesleği ve uzmanlık alanı nedir? diye araştırmaya başladılar. İşte Prof. Dr. Ayfer Erken'in hayat Biyografisi

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Ayfer Erken kimdir, nerelidir kaç yaşındadır, Prof. Dr. Ayfer Erken'in Biyografisi

Ülkemiz deprem kuşağında yer aldığından dolayı sıklıkla irili ufaklı depremlerle karşı karşıya kalmaktadır. Bu nedenle özellikle depremler sonrası deprem uzmanlarının açıklamaları merakla izlenir ve takip edilmektedir bu uzman kişilerden biriside Prof. Dr. Ayfer Erken'dir Deprem konusunda yapmış olduğu yorum ve analizlerle izleyiciler merak ederek Prof. Dr. Ayfer Erken kimdir, nerelidir kaç yaşındadır, mesleği ve uzmanlık alanı nedir? diye araştırmaya başladılar. İşte Prof. Dr. Ayfer Erken'in hayat Biyografisi

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PROF. DR. AYFER ERKEN KİMDİR? BİYOGRAFİSİ

Prof. Dr. Ayfer Erken, Üniversite eğitimini Galatasaray Mühendislik Fakültesi İnşaat Bölümünden 1979 yılında mezun olarak tamamlamıştır. Daha sonra ise İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Deprem Mühendisliği Programı’nı bitirerek Yüksek Mühendis derecesini alan Erken, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı Geoteknik Programı Doktora eğitimi tamamlamıştır. 1982-2019 yılları arasında İstanbul Teknik Üniversitesinde Öğretim Üyesi olarak görev almıştır. 2019 yılında ise Doğuş Üniversitesinde Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünde öğretim üyesi olarak görev almıştır.. Doktora sonrası bilimsel çalışmalar yapmak üzere 1989-1991 yıllarında ABD de bulunmuştur. Japon-Türk Depremleri Önleme Projesi kapsamında 1996-1997 yıları arasında Japonya’da bilimsel çalışmalar yapmıştır. 1992 Erzincan depremi ve 1999 Kocaeli depremleri sonrasında deprem bölgelerinde geoteknik deformasyon nedenleri ve bunların yapılara olan etkisini incelemek üzere çalışmalar yapmış ve birçok proje yürütmüştür.

Prof. Dr. Ayfer Erken'in kaç yaşında ve nereli olduğu bilinmemekte olup araştırmalarımız devam ediyor. siz değerli okuyucularımız bilgi sahibiyseniz yorum bölümünden bizlere ulaşabilirsiniz.

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