Ayhan Almıla Kursar, 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası ve 3 bin 880 lira para cezasına çarptırıldı
IHAAW152305-ASA/10-01-2019 - Maltepe'de bindiği minibüste lise öğrencisi başörtülü genç kızın darp edilmesine ilişkin yargılanan Ayhan Almıla Kursar, 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası ve 3 bin 880 lira para cezasına çarptırıldı.
IHAAW152305-ASA/10-01-2019 - Maltepe'de bindiği minibüste lise öğrencisi başörtülü genç kızın darp edilmesine ilişkin yargılanan Ayhan Almıla Kursar, 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası ve 3 bin 880 lira para cezasına çarptırıldı. Mahkeme bu cezaları erteledi. 10.01.2019 15:23:05 TSI NNNN
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