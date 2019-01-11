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  3. Ayhan Almıla Kursar, 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası ve 3 bin 880 lira para cezasına çarptırıldı

Ayhan Almıla Kursar, 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası ve 3 bin 880 lira para cezasına çarptırıldı

IHAAW152305-ASA/10-01-2019 - Maltepe'de bindiği minibüste lise öğrencisi başörtülü genç kızın darp edilmesine ilişkin yargılanan Ayhan Almıla Kursar, 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası ve 3 bin 880 lira para cezasına çarptırıldı.

Ayhan Almıla Kursar, 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası ve 3 bin 880 lira para cezasına çarptırıldı

IHAAW152305-ASA/10-01-2019 - Maltepe'de bindiği minibüste lise öğrencisi başörtülü genç kızın darp edilmesine ilişkin yargılanan Ayhan Almıla Kursar, 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası ve 3 bin 880 lira para cezasına çarptırıldı. Mahkeme bu cezaları erteledi. 10.01.2019 15:23:05 TSI NNNN


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