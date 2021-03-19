Ayhan Kuzu kimdir, kaç yaşında? Doktor Ayhan Kuzu'nun hayatı

Sabah saatlerinde Çalar Saat programına konuk olan ve birçok kişi tarafından merak edilen Ayhan Kuzu'nun hayatı hakkında bilgiler haberimizde...

AYHAN KUZU KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Tam adı Mehmet Ayhan Kuzu olan Prof. Dr., 1963’te Ankara’da doğdu. 1986’da Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden yüksek not ortalaması ile mezun olan Kuzu, aynı yıl, sınavları birincilikle tamamlayarak, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi olarak göreve başladı. Başarılı doktor, 1991-1992 yıllarında İngiltere’de Leeds Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Bölümü’nde genel cerrahi uzmanı ve araştırma asistanı olarak çalıştı.

Ayhan Kuzu, 1993’te Genel Cerrahi Uzmanı unvanını aldı. 1998’de Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Kliniği’ne Uzman olarak atandıktan bir yıl sonra Doçent oldu. Mayıs 2005’te Profesör olan Ayhan Kuzu'nun bugüne dek, 77’si uluslararası dergilerde yayınlanan, toplam 152 makalesi vardır.

AYHAN KUZU'NUN SERTİFİKALARI

Ayhan Kuzu, Türk Kolon ve Rektum Hastalıkları Cerrahi, Türk Cerrahi, Amerika Kolorektal Cerrahi, Amerikan Kolejler, Avrupa Kolorektal Cerrahi, Türk Gastroenteroloji ve İnflamatuar Barsak Hastalıkları derneklerinin üyesidir. Ayrıca ABD’de doktorluk yapma hakkını veren ECFMG sertifikası ile Avrupa Kolorektal Cerrahi Uzmanlık Belgesi’ne sahiptir.