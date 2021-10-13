Ayı Gülü ne demek, TDK'ya göre Ayı Gülü kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Ayı gülü ne demek? Ayı gülü TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi ayı gülü kelimesi. Peki ayı gülü ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre ayı gülü nedir, ayı gülü kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

AYI GÜLÜ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Ayı gülü kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre ayı gülü kelimesi anlamı şu şekildedir:

- İki çenekliler sınıfının düğün çiçeğigiller familyasından bir tür şakayık (Peconia corollina)

