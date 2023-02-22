Ayiba Edwin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ayiba Edwin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ayiba Edwin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Ayiba Edwin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Ayiba Edwin 7 Nisan 2003 tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Ayiba Edwin Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Bayelsa United futbol takımında oynamaktadır. Bayelsa United takımına - tarihinde katılmıştır. Ayiba Edwin'nin Bayelsa United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Ayiba Edwin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Ayiba Edwin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Ayiba Edwin şuan Bayelsa United takımında oynamakta ve 36 numaralı formayı giymektedir.
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