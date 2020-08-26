Aykut Elmas'ın Diyanet İşleri Başkanı eleştirisi Twitter'da tepki topladı

Çektiği kısa videolarla sosyal medyada fenomen haline gelen Aykut Elmas, sevenleri tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu. Diyanet İşleri Bakanı Ali Erbaş'ın Giresun'da, fel selaketinin yaşandığı bölgedeki incelemesini eleştiren bir Tweet paylaşan Aykut Elmas,

"-Hımmm. Bak şu ev tam çökmemiş, o hanede zina yok demek ki. Du bakim. Bak şu araba paramparça, kesin sahibi eşcinsel. Ayrı şehrin kuzeybatı yakası daha çok hasar almış. Bu neye işaret eder? -Neye efendim? -Kuzeybatıda daha fazla ateist olduğuna. Şu yanma devam edelim..." ifadelerini kullandığı bir içerik paylaştı. Bu paylaşımı üzerine Twitter'da #AykutElmasHaddiniBil tagi gündem oldu. Birçok Twitter kullanıcısı tarafından eleştirilen fenomen, dini değerleri eleştirmekle suçlandı.

-Hımmm. Bak şu ev tam çökmemiş, o hanede zina yok demek ki. Du bakim. Bak şu araba paramparça, kesin sahibi eşcinsel. Ayrı şehrin kuzeybatı yakası daha çok hasar almış. Bu neye işaret eder?

-Neye efendim?

-Kuzeybatıda daha fazla ateist olduğuna. Şu yanma devam edelim... https://t.co/BBbTrBxVTp — Aykut Elmas (@onudabitirin) August 25, 2020

ELEŞTİRİLERE YANIT VERDİ

Paylaşımına gelen yorumları değerlendiren Elmas, amacının dinle ya da kutsal değerlerle dalga geçmek olmadığını belirten bir paylaşımda bulunarak yanlış anlaşıldığını ifade etti. Sevenlerine kızgınlık ya da kırgınlık yaşattığı için üzgün olduğunu belirten fenomen paylaşımında, "Yeminle ne dinle ne kutsalla dalga geçme derdim yok ki haddim zaten değil. Öyle anlamanıza üzüldüm. Tek ilginç gelen, “afet incelemesi diyanet diliyle nasıl yapılır?” fikri gülümsetti ve yazmak istedim. Kızgınlığınız ya da kırgınlığınız için üzgünüm." sözlerine yer verdi.

Yeminle ne dinle ne kutsalla dalga geçme derdim yok ki haddim zaten değil. Öyle anlamanıza üzüldüm. Tek ilginç gelen, “afet incelemesi diyanet diliyle nasıl yapılır?” fikri gülümsetti ve yazmak istedim. Kızgınlığınız ya da kırgınlığınız için üzgünüm. — Aykut Elmas (@onudabitirin) August 25, 2020

AYKUT ELMAS KİMDİR?

Kütahya'da memur bir babanın ikinci çocuğu olarak 1991 yılında doğan Aykut Elmas, eğitim hayatının üniversiteye dek olan bölümünü Kütahya'da tamamlamıştır. Ardından Ege Üniversitesin'de Halkla İlişkiler Bölümü okuyan Elmas, tek başına çektiği kısa ve komik videolarla sosyal medyada kısa süre içinde çok beğenilerek fenomen olmuştur.

Başarılı videoları sayesinde TRT'nin dikkatini çekmeyi başaran fenomenin son zamanlarda kısa süreli komedi videoları çekmesi için bu mecrayla görüşmeler yaptığı biliniyor. Videolarının başarısını karakterleri özümsedikten sonra canlandırmasına bağlayan Elmas'a göre önemli olan videoların ne kadar izlendiğinden ziyade almış olduğu geri dönüşler.