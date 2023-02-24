Aykut Yanakov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aykut Yanakov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Aykut Yanakov kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Aykut Yanakov ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Aykut Yanakov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aykut Yanakov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Aykut Yanakov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aykut Yanakov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aykut Yanakov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aykut Yanakov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aykut Yanakov 8 Nisan 1995 tarihinde Plovdiv şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Айкут Айдън Янъков şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aykut Yanakov Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini M28 Sports Ltd. yapmaktadır. Aykut Yanakov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Maritsa 1921 Plovdiv futbol takımında oynamaktadır. Maritsa 1921 Plovdiv takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Aykut Yanakov'nin Maritsa 1921 Plovdiv ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Aykut Yanakov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aykut Yanakov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Aykut Yanakov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aykut Yanakov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Lok. Plovdiv

26 Ağustos 2016 yılında Oborishte

30 Haziran 2017 yılında Lok. Plovdiv

1 Eylül 2017 yılında Kulüpsüz

19 Ocak 2018 yılında AE Achaiki

1 Temmuz 2019 yılında Lokomotiv GO

1 Ocak 2020 yılında Maritsa

1 Ocak 2021 yılında Spartak Pleven

1 Temmuz 2021 yılında Maritsa

Aykut Yanakov kimdir

Aykut Yanakov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aykut Yanakov şuan Maritsa 1921 Plovdiv takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Lokomotiv Plovdiv

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Aykut Yanakov nereli

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