Ayla Çelik'ten Hadise'ye manidar gönderme

Sosyal medyada sürekli dans videolarını paylaşan ve yayınlayan Hadise bu kezde Reynmen'in Ela şarksına dans ederek sosyal medya hesabında paylaşmıştı. Bunun üzerine şarkıcı Ayla Çelik Hadise'ye göndermede bulundu

Hadise'nin otel odasında 'Ela' şarkısı eşliğinde çektiği video olay oldu.

'ABUK SUBUK HAREKETLER'

Yeni albümünün teaser'ını Instagram sayfasından paylaşan Ayla Çelik de Hadise'ye olay bir göndermede bulundu.

Çelik, "Birazdan yeni albümümün fragmanını paylaşacağım, çok heyecanlıyım. Lütfen çok sevin! Abuk subuk dans hareketleri yapmak zorunda kalmayayım" dedi.