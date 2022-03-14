Aylak ne demek, TDK'ya göre Aylak kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Aylak ne demek? Aylak TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi aylak kelimesi. Peki aylak ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre aylak nedir, aylak kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

AYLAK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Aylak kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre aylak kelimesi anlamı şu şekildedir:

- İşsiz, boş gezen, avare (kimse)



AYLAK CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Develer daylak / Sevenler aylak / Sen kimin yârisin / Her yanın oynak



AYLAK KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- aylak adam işidir

- aylak olmak

