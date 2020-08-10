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  3. Aylardır bekliyorlardı! İlk Rus kafilesi Antalya'ya geldi

Aylardır bekliyorlardı! İlk Rus kafilesi Antalya'ya geldi

Türkiye ile Rusya arasında, koronavirüs tedbirleri kapsamında ara verilen uçuşların başlamasıyla birlikte 519 Rus turist, "turizmin başkenti" Antalya'ya geldi.

Aylardır bekliyorlardı! İlk Rus kafilesi Antalya'ya geldi

Türkiye'yi uzun zamandır bir numaralı tatil bölgesi olarak gören Rus turistler Antalya'ya indi.Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle mart ayında durdurulan uçuşlar, 1 Ağustos'ta İstanbul ve Ankara'ya, bugün itibarıyla da Antalya, Dalaman ve Bodrum'a inmeye başladı.

Aylar bekliyorlardı! İlk Rus kafilesi Antalya'ya geldi

Moskova Sheremetyevo Havalimanından kalkan uçak, saat 03.25'te Antalya Havalimanı'na iniş yaptı.

Kovid-19 nedeniyle yoğun tedbirlerin alındığı havalimanına aileleri veya arkadaşlarıyla gelen turistler, maske takarak uçaktan indi.

Aylar bekliyorlardı! İlk Rus kafilesi Antalya'ya geldi

Termal kameralardan geçen ve belirli noktalara yerleştirilen dezenfektanlarla ellerini dezenfekte eden turistler, pasaport ve valiz işlemlerinin ardından servislerle konaklayacakları otellere hareket etti.

Aylar bekliyorlardı! İlk Rus kafilesi Antalya'ya geldi

Havalimanından ayrılan Rus turistler, "Türkiye'yi ve Antalya'yı çok özlemiştik, merhaba Türkiye." ifadesini kullandı.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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