Aylardır konuşuluyordu! Burak Kaya-Fatoş Altınbaş el ele görüntülendi

Burak Kaya, Yasemin Çağlar ile, Fatoş Altınbaş ise Emir Sarıgül ile evliyken ikili arasında aşk başladığı iddiaları gündeme düşmüştü. Hürriyet'in haberine göre, söz konusu iddialar, Altınbaş ile Kaya çiftinin el ele görüntülenmesiyle gerçekliğini ispatladı.

AŞK İDDİALARI İKİ TARAFINDA EVLİLİĞİNE MAL OLMUŞTU

Fatoş Altınbaş ile Burak Kaya arasındaki aşk iddiaları sonucunda iki tarafın da evliliği bitmişti. Fatoş Altınbaş ile eski Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün oğlu Emir Sarıgül 2019'da aniden boşanmıştı. Diğer yandan ise Kaya Holding'in veliahtlarından Burak Kaya'nın da Yasemin Çağlar ile 13 yıllık evliliği noktalanmıştı.

Yasemin Çağlar ve Fatoş Altınbaş’ın yakın arkadaş olması ikilinin hakkında çıkan dedikoduları çoğaltmıştı. Fatoş Altınbaş işe Burak Kaya aşkını gizlemekten vazgeçti ve birlikte görüntülendi.

FATOŞ ALTINBAŞ KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

14 Nisan 1981 Kıbrıs doğumlu Fatoş Altınbaş 40 yaşındadır. Altınbaş Yönetim Kurulu Başkanı Ali Altınbaş'ın kızıdır. Annesinin adı Muhlet Altınbaş'tır. Çocukluk yıllarını Kıbrıs'ta geçiren Fatoş Altınbaş, babasının işleri nedeniyle ilerleyen zamanlarda İstanbul'a taşınmıştır.

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Fatoş Altınbaş kimdir, nereli, kaç yaşında? Ne mezunu? Eğitim hayatı