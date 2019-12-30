Aylık gecikme zammında indirim
Kamu alacaklıları için geçerli olan aylık gecikme zammı, resmi gazetede yayımlanan ibareye göre yüzde 2 oranından yüzde 1,6'ya indirilmiş oldu.
Aylık gecikme zammına ilişkin karar geldi.
Amme Alacakları İçin Uygulanan Gecikme Zammı Oranının Yeniden Belirlenmesine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, resmi gazetede yayımlandı.
Karara göre, "6183 sayılı Amme alacaklıların tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51. maddesinin birinci fıkrasında yer alan gecikme zammı oranının, her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere yüzde 1.6 olarak belirlenmesine, mezkur madde gereğince karar verilmiştir. denildi.
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