Ünlü şarkıcı Aylin Aslım, flüt sanatçısı Utku Vargı’yla dünya evine girdi.

Aylim Aslım ve Utku Vargı, 14 Kasım’da Antalya’da nikâh defterine imza attı. Çiftin nikâhını Antalya Kumluca Belediyesi Başkanı Mustafa Köleoğlu kıydı. Çiftin nikahına yakın dostları da katıldı.

Köleoğlu, çifte sosyal medyada mutluluk diledi: “Aslım ailesinin kızları Aylin ile Vargı ailesinin oğulları Utku’nun nikâhlarını kıydım. Mutluluklar dilerim.”

Flüt sanatçısı Utku Vargı, çalışmalarına Antalya Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü’ne bağlı olarak devam ediyor.

UTKU VARGI KİMDİR?

15.07.1976 tarihinde Ankara'da doğdu. 1984 yılında yarı zamanlı olarak Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı'na başladı.

1986 - 1987 öğretim yılında tam zamanlı olarak Flüt bölümüne Saki ŞARIL ile birlikte başladı. İlhan BARAN ile solfej Hikmet ŞİMŞEK ile orkestra çalışmalarına devam etti. Oda müziği çalışmalarına Alain BOEGLİN ile devam eden Utku VARGI, 1992 yılında Ayhan SANCAR, 1993 yılında Songül SEİDEL'in sınıfına girerek 1997 yılında üçüncülükle konservatuvardan mezun oldu. Gülşen TATU'nun ileri Flüt teknikleri sınıfına kabul edildi.

Hürkan AYVAZOĞLU'nun orkestra repertuvarı derslerine katıldı. Bütün okul hayatı boyunca her yıl oda müziği ve resitallerine devam eden VARGI, 1999 yılında Almanya'nın Lubeck kentine giderek, Prof. Angela FİRKİNS'in master class ve atölye çalışmalarına katıldı. A. ZİMMERMAN ile modern müzik teknikleri, Fazıl SAY ile oda müziği atölyelerine katıldı. Ertuğrul Oğuz FIRAT modern müzik tarihi derslerine uzun zaman devam etti.

2001 yılında Antalya Devlet Opera ve Balesi Orkestrası'na sözleşmeli Misafir Sanatçı olarak başlayan Utku VARGI, 2013 yılı başında Antalya Devlet Senfoni Orkestrası Müdürlüğü'nde görev yaptı ve 2013 yılında açılan sınavı kazanan sanatçı, halen Antalya Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü'nde görevine devam etmektedir.

1999 yılında hayata kazandırılan ANTDOB bünyesinde gerçekleştirilen bütün eserlerde yer alan Utku VARGI, her yıl oda müziği ve resital çalışmalarına devam etmektedir.