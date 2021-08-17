Bodrum'da 25 Temmuz 2021 tarihinde aile arası bir nikahla hayatlarını birleştiren Aylin Livaneli ve Kaan Ünver'in evlendiklerini bugün duyurmasıyla en çok konuşulan isimler arasına girdiler. Bunun üzerine Aylin Livaneli'nin eşi Kaan Ünver merak konusu oldu. Aylin Livaneli'nin eşi kim? Kaan Ünver kimdir, nereli, kaç yaşında? Sorularının yanıtını haberimizden bulabilirsiniz...

AYLİN LİVANELİ'NİN EŞİ KİM? KAAN ÜNVER, KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

TED Ankara Koleji ve Hacettepe Üniversitesi İşletme Bölümünü bitiren Kaan Ünver, ardından New York, A.B.D.'de College of Insurance, Aktüerya Bölümü'nde MBA derecesini tamamladı. Kariyerine Mart 1993'de Hazine Müsteşarlığı, Kamu İktisadi Teşebbüsleri Genel Müdürlüğü'nde yatırım ve finansman uzmanı olarak başlayan Ünver, devamında 2002 – 2004 yılları arasında, Hazine Müsteşarlığı, Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü'nde İç Borçlanma Daire Başkanlığı görevini üstlendi.

Anadolu Grubuna katılmadan önce, 2004 – 2009 yılları arasında Philip Morris/Sabancı'da Kurumsal İlişkiler Müdürü, 2009 – 2011 arası Turkcell Kurumsal İlişkiler Bölüm Başkanı ve son olarak da Nisan 2011 – Eylül 2017 tarihleri arasında Metro Group Ülke Temsilcisi olarak görev yapan Kaan Ünver, Ekim 2017'den itibaren Anadolu Grubu Kurumsal İlişkiler ve İletişim Koordinatörlüğü görevini sürdürmektedir. TÜSİAD, DEİK, YASED ve Gıda Perakendecileri Derneği'nde, yönetim kuruluğu üyeliği ve çalışma grubu başkanlığı gibi çeşitli görevleri üstlenmektedir.

Kaan Ünver 25 Temmuz'da hayatını Zülfü Livaneli'nin kızı Aylin Livaneli ile birleştirmiştir.