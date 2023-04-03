Aymane Al Khalfi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aymane Al Khalfi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aymane Al Khalfi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Aymane Al Khalfi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Aymane Al Khalfi {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Fas uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Aymane Al Khalfi Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Raja Casablanca U23 futbol takımında oynamaktadır. Raja Casablanca U23 takımına - tarihinde katılmıştır. Aymane Al Khalfi'nin Raja Casablanca U23 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Aymane Al Khalfi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Aymane Al Khalfi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Aymane Al Khalfi şuan Raja Casablanca U23 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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