Aymerick Berald Catelo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aymerick Berald Catelo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aymerick Berald Catelo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Aymerick Berald Catelo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Aymerick Berald Catelo 6 Mayıs 1997 tarihinde doğmuştur. Fransa uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Aymerick Berald Catelo Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Bilinmiyor futbol takımında oynamaktadır. Bilinmiyor takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Aymerick Berald Catelo'nin Bilinmiyor ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Aymerick Berald Catelo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Aymerick Berald Catelo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2022 yılında Bilinmiyor
Aymerick Berald Catelo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Aymerick Berald Catelo şuan Bilinmiyor takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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