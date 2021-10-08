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Ayn ne demek, TDK'ya göre Ayn kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Ayn kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Ayn ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Ayn nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Ayn kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Ayn ne demek, TDK'ya göre Ayn kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Ayn ne demek? Ayn TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi ayn kelimesi. Peki ayn ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre ayn nedir, ayn kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Ayn kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Ayn kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

ne demek

AYN NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Ayn kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Ayn kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre ayn kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Göz

AYN KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- aynısefa

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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