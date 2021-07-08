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  3. Aynı adama kaçan eltilerden haber var! Yufkacıyla sarmaş dolaş pozları ortaya çıktı

Aynı adama kaçan eltilerden haber var! Yufkacıyla sarmaş dolaş pozları ortaya çıktı

Eltisiyle birlikte aynı adama kaçan 2 çocuk annesi Hamide Duman'ın yasak aşkı ile pozları Türkiye'nin gündemine oturdu. Esra Erol'un programında yaşanan olayın ardından elti evine geri döndü ama Hamide Duman kaçtığı kişiyle yaşamaya devam etti. Eve dönmek istemediğini ve kocasına boşanma davası açtığını söyleyen Duman sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla adeta nispet yaptı.

Aynı adama kaçan eltilerden haber var! Yufkacıyla sarmaş dolaş pozları ortaya çıktı

17 yıllık eşi Mehmet Duman ve iki çocuğunu bırakıp yufkacı Muammer Ay'a kaçan Hamide Duman ve aynı adı taşıdığı eltisinden yeni gelişmeler var.

Geçtiğimiz aylarda  ATV'de yayınlanan Esra Erol'da programına çıkan Mehmet Bey, karısının ve yengesinin Muammer Ay'a kaçtığını söylemişti.

ELTİLERDEN BİRİ VAZGEÇTMİŞTİ

Erol eltileri bulmuştu ancak Hamide Duman eve dönmek istemediğini Muammer Ay ile mutlu olduğunu dile getirmişti. Diğer elti ise eşine geri dönmüştü.

Aynı adama kaçan eltilerden haber var! Yufkacıyla sarmaş dolaş pozları ortaya çıktı

Tüm Türkiye'yi şoke eden olayda yeni bir gelişme daha yaşandı. Hamide Duman çalıştığı işyerindeki patronu Muammer Ay ile aşk dolu pozlarını sosyal medya hesabından paylaşıyor.

Aynı adama kaçan eltilerden haber var! Yufkacıyla sarmaş dolaş pozları ortaya çıktı

Yasak aşkı ile sarmaş dolaş fotoğraflar çeken Duman'ın mutluluğu dikkatlerden kaçmadı. İşte o fotoğraflar;

Aynı adama kaçan eltilerden haber var! Yufkacıyla sarmaş dolaş pozları ortaya çıktıAynı adama kaçan eltilerden haber var! Yufkacıyla sarmaş dolaş pozları ortaya çıktıAynı adama kaçan eltilerden haber var! Yufkacıyla sarmaş dolaş pozları ortaya çıktı

NE OLMUŞTU?

Mehmet Duman Esra Erol'un programında "Eşim ve yengem daha önce yanında çalıştıkları yufkacı Muammer Ay'a kaçtılar. Kardeşim Ercan ile birlikte polise başvurduk. Antalya'ya gittiklerini duydum. Ortaya çıkmalarını istiyorum. İki aile perişan oldu" demişti.

Aynı adama kaçan eltilerden haber var! Yufkacıyla sarmaş dolaş pozları ortaya çıktı

Hamide Duman ise eşinin kendisine para vermediği için işe girdiğini Muammer Ay ile de öyle tanıştığını söyleyerek ''Muammer Ay'la ilişki yaşama sebebim eşimdir" sözüyle suçu eşine atmıştı. 

Aynı adama kaçan eltilerden haber var! Yufkacıyla sarmaş dolaş pozları ortaya çıktı

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