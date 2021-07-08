Aynı adama kaçan eltilerden haber var! Yufkacıyla sarmaş dolaş pozları ortaya çıktı

17 yıllık eşi Mehmet Duman ve iki çocuğunu bırakıp yufkacı Muammer Ay'a kaçan Hamide Duman ve aynı adı taşıdığı eltisinden yeni gelişmeler var.

Geçtiğimiz aylarda ATV'de yayınlanan Esra Erol'da programına çıkan Mehmet Bey, karısının ve yengesinin Muammer Ay'a kaçtığını söylemişti.

ELTİLERDEN BİRİ VAZGEÇTMİŞTİ

Erol eltileri bulmuştu ancak Hamide Duman eve dönmek istemediğini Muammer Ay ile mutlu olduğunu dile getirmişti. Diğer elti ise eşine geri dönmüştü.

Tüm Türkiye'yi şoke eden olayda yeni bir gelişme daha yaşandı. Hamide Duman çalıştığı işyerindeki patronu Muammer Ay ile aşk dolu pozlarını sosyal medya hesabından paylaşıyor.

Yasak aşkı ile sarmaş dolaş fotoğraflar çeken Duman'ın mutluluğu dikkatlerden kaçmadı. İşte o fotoğraflar;

NE OLMUŞTU?

Mehmet Duman Esra Erol'un programında "Eşim ve yengem daha önce yanında çalıştıkları yufkacı Muammer Ay'a kaçtılar. Kardeşim Ercan ile birlikte polise başvurduk. Antalya'ya gittiklerini duydum. Ortaya çıkmalarını istiyorum. İki aile perişan oldu" demişti.

Hamide Duman ise eşinin kendisine para vermediği için işe girdiğini Muammer Ay ile de öyle tanıştığını söyleyerek ''Muammer Ay'la ilişki yaşama sebebim eşimdir" sözüyle suçu eşine atmıştı.