Ayo Adejubu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ayo Adejubu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ayo Adejubu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Ayo Adejubu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Ayo Adejubu 16 Haziran 2004 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Ayo Adejubu Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ayo Adejubu, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Shooting Stars Sports Club futbol takımında oynamaktadır. Shooting Stars Sports Club takımına 1 Ekim 2021 tarihinde katılmıştır. Ayo Adejubu'nin Shooting Stars Sports Club ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Ayo Adejubu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Ayo Adejubu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2019 yılında Sunshine Stars
1 Ekim 2021 yılında Shooting Stars
Ayo Adejubu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Ayo Adejubu şuan Shooting Stars Sports Club takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.
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