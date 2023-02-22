Ayobami Junior kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ayobami Junior Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ayobami Junior adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ayobami Junior Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ayobami Junior 24 Aralık 1998 tarihinde Lagos şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Ayobami şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ayobami Junior Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ayobami Junior, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kwara United FC futbol takımında oynamaktadır. Kwara United FC takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Ayobami Junior'nin Kwara United FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ayobami Junior Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ayobami Junior futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

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1 Eylül 2020 yılında Kano Pillars

1 Ocak 2021 yılında Kwara United

Ayobami Junior Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ayobami Junior şuan Kwara United FC takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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