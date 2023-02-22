Ayodeji Bamidele kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ayodeji Bamidele Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ayodeji Bamidele adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Ayodeji Bamidele Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Ayodeji Bamidele 3 Eylül 1998 tarihinde Ilorin şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Samuel Ayodeji Bamidele şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Ayodeji Bamidele Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Football Invest Agency yapmaktadır. Ayodeji Bamidele, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Kwara United FC futbol takımında oynamaktadır. Kwara United FC takımına - tarihinde katılmıştır. Ayodeji Bamidele'nin Kwara United FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Ayodeji Bamidele Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Ayodeji Bamidele futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
13 Şubat 2017 yılında HNK Rijeka U19
31 Temmuz 2017 yılında NK Varazdin
30 Aralık 2018 yılında HNK Rijeka
14 Ağustos 2019 yılında Niger Tornad.
Ayodeji Bamidele Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Ayodeji Bamidele şuan Kwara United FC takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.