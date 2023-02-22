Ayodeji Bamidele kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ayodeji Bamidele Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Ayodeji Bamidele kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ayodeji Bamidele ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.