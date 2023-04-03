Ayoub Ahamad kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ayoub Ahamad Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ayoub Ahamad adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Ayoub Ahamad Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Ayoub Ahamad 24 Şubat 2003 tarihinde doğmuştur. Hollanda uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Ayoub Ahamad Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MiMa yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
VVV-Venlo U21 futbol takımında oynamaktadır. VVV-Venlo U21 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Ayoub Ahamad'nin VVV-Venlo U21 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Ayoub Ahamad Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Ayoub Ahamad futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2021 yılında Sittard U21
1 Temmuz 2022 yılında VVV-Venlo U21
Ayoub Ahamad Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Ayoub Ahamad şuan VVV-Venlo U21 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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