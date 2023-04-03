Ayoub Er Ramdany kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ayoub Er Ramdany Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ayoub Er Ramdany adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ayoub Er Ramdany Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ayoub Er Ramdany 2 Ekim 2000 tarihinde doğmuştur. Fas uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ayoub Er Ramdany Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Renaissance de Berkane Reserve futbol takımında oynamaktadır. Renaissance de Berkane Reserve takımına - tarihinde katılmıştır. Ayoub Er Ramdany'nin Renaissance de Berkane Reserve ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ayoub Er Ramdany Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ayoub Er Ramdany Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ayoub Er Ramdany şuan Renaissance de Berkane Reserve takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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