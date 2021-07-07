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  3. Ayrıldıkları iddia edilmişti! Gökhan Alkan aşka gelip Nesrin Cevadzede'ye romantik sözler sarf etti!

Ayrıldıkları iddia edilmişti! Gökhan Alkan aşka gelip Nesrin Cevadzede'ye romantik sözler sarf etti!

Bir süredir birlikte olan Nesrin Cevadzade ve Gökhan Alkan çiftinin geçtiğimiz haftalarda ayrıldıkları iddia edilmişti. Bunun ardından Cevadzade, Hatay'a sevgilisinin çekimlerine giderken Alkan ise sosyal medya hesabından romantik bir paylaşımda bulundu.

Ayrıldıkları iddia edilmişti! Gökhan Alkan aşka gelip Nesrin Cevadzede'ye romantik sözler sarf etti!

Geçtiğimiz haftalarda Nesrin Cevadzade ile ayrıldıkları iddia edilen Gökhan Alkan aşka geldi. Sevgilisinin çocukluk fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Alkan'ın paylaşımına eklediği not dikkat çekti. 

Bir süredir 33 yaşındaki meslektaşı Gökhan Alkan ile aşk yaşayan 38 yaşındaki Nesrin Cevadzade, geçtiğimiz haftalarda Instagram hesabından sevgilisiyle olduğu fotoğrafları kaldırınca ortaya "ayrıldılar" iddiaları atıldı.

Ayrıldıkları iddia edilmişti! Gökhan Alkan aşka gelip Nesrin Cevadzede'ye romantik sözler sarf etti!

İlişkileri bittiği iddia edilen çift ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. 

Çıkan haberleri yalanlarcasına paylaşım yapan Alkan, Cavadzade'nin çocukluk fotoğrafını ve birlikte çekilen yeni karelerini sosyal medya hesabından yayınladı.

Ayrıldıkları iddia edilmişti! Gökhan Alkan aşka gelip Nesrin Cevadzede'ye romantik sözler sarf etti!

"MAHZUN BAKIŞLIM, YOK BURUNLUM!" 

Gökhan Alkan, fotoğraflara "Mahzun bakışlım, yok burunlum. Sonsuz bahtiyarlık siyah incilerinde kaybolmak... Ve alnından çıkıpla, çıkmamak arasında kararsız kalmış bebek saçlarını koklamak..." notunu ekleyerek takipçileriyle paylaştı. 

Ayrıldıkları iddia edilmişti! Gökhan Alkan aşka gelip Nesrin Cevadzede'ye romantik sözler sarf etti!

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