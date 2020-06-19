Ayrılık sonrası Max Kruse'den ilk açıklama

Max Kruse, Fenerbahçe'den sözleşmesini tek taraflı feshederek ayrılmıştı. Alman yıldız, kararına ilişkin ilk kez açıklamada bulundu.

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Max Kruse,paylaşımında "Türkiye’de Fenerbahçe’ye transferimden beri ülkeyi ve insanlarının son derece misafirperver olduğunu gördüm. Taraftarlarla ilişkilerimden de hep hoşlandım ve buraya, futbol için yaşanan duygular beni her zaman heyecanlandırdı. Taraftarlara bütün kalbimle teşekkür ettiğim gibi, bu tecrübeleri ve yaşadığım anları asla unutmayacağım" ifadelerini kullandı.

Max Kruse, sözleşmesini feshetme sebebine ilişkin ise "Yazık ki bütün bunlara rağmen aşağıdaki adımı atmak zorunda kaldım. İstanbul Fenerbahçe Kulübü ile olan sözleşmemi, 18 Haziran 2020 tarihinde derhal geçerli olmak kaydıyla feshettim. Ne yazık ki kulübün Şubat 2020 tarihinden bu yana maaşımı neredeyse hiç ödememiş olması beni bu adımı atmak zorunda bıraktı. Şubat 2020 tarihinden beri biriken gecikmelerin önemli bir bölümü bugüne kadar telafi edilmedi. Meslek hayatım boyunca hiç sözleşmeyi bozmadığım gibi, Fenerbahçe sözleşmeye düzenlenmiş koşullara uymuş olsaydı böyle bir fesih yoluna gitmezdim. Daha fazla ayrıntı açıklayamıyor olmamı anlayışla karşılamanızı rica ediyorum" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Fenerbahçe, Alman oyuncu Max Kruse'nin kulüple olan sözleşmesini tek taraflı fesih ettiğini duyurmuştu. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada konunun spor yargısına taşınacağı belirtilmişti.

Fenerbahçe Spor Kulübünden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

"Futbol A Takımımızın oyuncularından Max Kruse, Kulübümüzle olan sözleşmesini tek taraflı olarak feshettiğini bildirmiştir.



Kulübümüzün futbolcuya pandemi süreci öncesine ait hiçbir borcu bulunmamaktadır. Pandemi sürecine denk gelen ödemeler konusunda ise kendisi ile FIFA ve TFF sirkülerleri ışığında yapılan görüşmeleri cevapsız bırakmıştır.



Bu bağlamda gerçekleştirmiş olduğu fesih, nezdimizde haksız ve mesnetsizdir.



Konu spor yargısına taşınacak olup, Kulübümüz menfaatleri için her türlü girişimde bulunulacaktır.



Camiamız ve kamuoyunun bilgisine sunarız."

MAX KRUSE KİMDİR?

Maximilian "Max" Kruse 19 Mart 1988'de Reinbek, Almanya'da doğdu. Werder Bremen takımında forvet pozisyonunda görev yapan Alman millî futbolcudur.

Profesyonel kariyerine 2006 yılında Werder Bremen II kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla Werder Bremen, FC St. Pauli, FC St. Pauli II, SC Freiburg, Borussia Mönchengladbach, VfL Wolfsburg, Werder Bremen kulüplerinde oynadı. Son olarak Fenerbahçe'ye transfer oldu.