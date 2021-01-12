Ayrılığın ardından ilk açıklama geldi! Küpeli Şener'e teşekkür etti

2018 yılında basketbolcu İbrahim Kutluay'dan olaylı bir şekilde boşanan eski manken Demet Şener, bu kez de Cenk Küpeli ile yollarını ayırdı.

İki yıl önce Cenk Küpeli dünyaevine giren Şener'in evliliği uzun sürmedi. Çift, bu sabah anlaşmalı olarak boşandı.

Cenk Küpeli boşanma sonrasında Demet Şener'e teşekkür etti.

Küpeli sosyal medya hesabından Şener'le birlikte çekindiği fotoğraf karesinin üzerine şu notu düştü: "Evli kaldığımız süre boyunca bana hissettirdiğin tüm güzel duygular ve beraber geçirdiğimiz her an için teşekkür ederim. Anneliğine ve kadınlığına olan saygımın yanı sıra, duyduğum sevgi nedeniyle hayatımda hep çok özel kalacaksın. Ayrılık sonrası arkadaşlığa inanmasam da eski eşin olarak tüm desteğim ve dualarım seninle olacak. Güzel ve başarılı bir hayat dilerim..."

Bu paylaşımın ardından eski eş Demet Şener Küpeli'nin paylaşımını alıntılayarak minnet duyma emojisi ile kendi Instagram hesabında yayınladı...