Ayrılık sonrası büyük ihanet! İmzaları taklit edildi

Modacı İvana Sert'in kurucu ortaklarından olduğu Dot Tekstil'den ayrılan Alparslan Kılıç ortaklığın bozulmasıyla ticaret mahkemesine dava edilmişti. İncelenen davanın bilirkişiye gönderilmesiyle, bilirkişi inceleme sonrası rapor sundu.

İMZALAR KENDSİNE AİT DEĞİL

Şirkete müdür olarak atanmasına karar verilen Serdar Çiçek hakkında imza atılmıştı. Ancak atılan imzaların İvana Sert ve Hatem Yavuz'a ait olmadığı anlaşıldı. Rapora atılan imzaların kendisine ait olmadığının anlaşılması ardından Sert, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Yapılan grafoloji incelemelerinin ardından imzayı atan kişinin Dot Tekstil'den ayrılan ortakları Alparslan Kılıç olduğu, İvana Sert ve Hatem Yavuz adına imza attığı ortaya çıktı.