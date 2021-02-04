Ayşe Begüm Onbaşı kimdir ? Kaç yaşında? Nereli?

Jimnastik'te elde ettiği başarılar ile adını tarih saylarına yazdıran Milli jimnastikçi Ayşe Begüm Onbaşı, mayıs ayında düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda rekor kırmayı hedeflediğini söyledi. Elde ettiği başarılar ile adından söz ettiren başarılı sporcu sosyal medyada çokça konuşuluyor.

AYŞE BEGÜM ONBAŞI KİMDİR? NERELİ?

2001 yılında Manisa'nın Akhisar ilçesinde dünyaya gelen Ayşe Begüm Onbaşı, henüz 3 yaşındayken sporla tanıştı. O günlerde Akhisar'da bale eğitimi alan Ayşe Begüm Onbaşı, İspanyol bale öğretmeninin dikkatini çekmesiyle birlikte, hocasının ailesini yönlendirmesi sayesinde jimnastiğe yöneldi. Sporcu bir aileden gelen Ayşe Begüm, haftanın 5 günü evinden yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki antrenman salonuna giderek sporunu geliştirip, zaman içinde dünya çapında bir jimnastikçiye dönüştü. Başarılı jimnastikçi , 11 yaşından bu yana milli formayı taşıyor.

KAÇ YAŞINDA?

Aerobik jimnastikte gençler dünya ve Avrupa şampiyonluğu bulunan Red Bull sporcusu 19 yaşındaki Ayşe Begüm Onbaşı, başarılarını devam ettirmek için çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.