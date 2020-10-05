Ayşe Karaman'ın ölümüne ilişkin davada flaş gelişme! Özgür Tarhan'a 3 yıl 4 ay hapis cezası verildi

Ölümü Türkiye'de çokça konuşulan Anestezi Teknikeri Ayşe Karaman, geçtiğimiz yıl 29 Temmuz'da erkek arkadaşı Uzman Dr. Özgür Tarhan'ın, Çankaya ilçesi Dikmen Mahallesi'ndeki evinde ölü bulundu. Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemede, genç kızın yattığı yatağın yanındaki komodinin üzerinde bazı ağrı kesici ve 'propofol' etken maddeli anestezi ilaçları bulundu. Soruşturma sonunda tutuklanan Özgür Tarhan hakkında, Ankara 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'tasarlayarak adam öldürmek' suçundan dava açıldı.

Davanın beşindi duruşmasında adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verilen sanık Özgür Tarhan, 6. duruşmada hakim karşısına çıktı. Mahkeme Tarhan'a, bilinçli taksirle ölüme neden olma suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası verdi.