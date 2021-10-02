"Ayşe Özdoğan kimdir? Nereli, kaç yaşında? Ayşe Özdoğan neden gündem oldu?" Soruları vatandaş tarafından merak konusu oldu. Twitter'da "Ayşe Özdoğan tutuklanmasın" etiketi gündem olurken, konuya hakim olmayanlar ise Ayşe Özdoğan'ın neden gündem olduğunu merak ediyor. Bizler de haberimizde "Ayşe Özdoğan kimdir? Nereli, kaç yaşında? Ayşe Özdoğan neden gündem oldu?" sorularına yanıt verdik.

AYŞE ÖZDOĞAN KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA? AYŞE ÖZDOĞAN NEDEN GÜNDEM OLDU?

Ayşe Özdoğan hakkında biyografik bilgilere ulaşılamamaktadır.

Son zamanlarda sosyal medyada düzenlenen yardım kampanyaları dikkat çekmeye devam ediyor. Sesini duyuramayanlara yardımcı olan Twitter kullanıcıları birçok olayı açığa kavuşturmada veya duyurmada etkin bir rol gösteriyor. Son olarak silahlı terör örgütüne üye olmak suçlamasıyla yargılanan Ayşe Özdoğan, kanser olduğunu ve iki yıl önce Maxciller sinüs kanseri teşhisi konulması üzere, sol üst çenesi, dişleri, elmacık kemiği ve tükürük bezleri alındığını, şu anda ise önünde dört ameliyatı olduğunu belirterek, hapise girmek istemediğini sosyal medyada paylaştığı yazı ile kamuoyuna duyurdu.

Bugün, Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'nca, 3. İhtisas Kurulu, oy birliğiyle Ayşe Özdoğan'ın tetkiklerinde nüks veya metastaz bulgusuna rastlanmadığı ve cezasının infazına cezaevinde devam edebileceği sonucuna varıldı.