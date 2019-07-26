Türk popunun 90'lı yıllarına damga vurmuş ismi Ayşegül Aldinç ilginç bir konuyla sosyal medyada TT oldu. Twitter kullanıcıları 61 yaşındaki usta sanatçı Ayşegül Aldinç'i TT listesinde görünce öldü sandı.

HERKES ÖLDÜ SANDI

Şu sıralar tatil yapan Ayşegül Aldinç, uzun süren sessizliğinin ardından hayranlarını korkutan haberle çok konuşuldu. Sosyal paylaşım platformu Twitter'da gündemin ilk sırasına yerleşen Aldinç'i herkes öldü sandı. Ancak ünlü sanatçı, yaptığı açıklamayla neden TT listesine girdiğini kendisinin de anlamadığını söyledi.

"ÖLDÜM MÜ DİYE KORKTUM"

Aldinç, kendisine güzel yorumlar yapan ve sosyal medyada üst sıralara taşıyan hayranlarına "TT'de en başta adımı görünce "Öldüm mü?" diye korktum! Ölmedim! Ve valla birilerine para mara da vermedim! Şahane bir coşma söz konusu olmuş. Ne güzel şeyler yazmışsınız; etkilendim" açıklamasıyla teşekkür etti.