Ayşenur Arslan'dan Fatih Portakal açıklaması: ''Bir kale daha düştü diyebiliriz''

Fatih Portakal'ın istifasını hafta içinde FOX TV resmi bir açıklama ile kamuoyuna duyuracağı haberinin ardından HALK TV Medya Mahallesi programında konuşan Ayşenur Arslan, Fatih Portakal’ın istifasına ilişkin bilgiler verdi.

HALK TV’deki programında konuşan Arslan“Yayına girmeden önce Doğan Şentürk’le konuştum. Evet, ne yazık ki Fatih gitti. Birileri Fatih’in emekli olduğunu söylüyor. Fatih benim çocuğum yaşında. Niye emekli olsun ki… Huzurlu bir yaşam istiyormuş. Ne diyeyim. Bu kararın nedenini siz biliyorsunuz zaten… Hani nasıl denir; bir kale daha düştü mü denir… Belki öyle diyebiliriz..” dedi.

NE OLMUŞTU?

Fatih Portakal istifasına ilişkin olarak Doğan Şentürk'e "Ben artık yoruldum. Kendimi tekrarlamaya başladım. Artık gazetecilik yapmayacağım emekli olmak istiyorum" dedi. Fatih Portakal'ın istifasını hafta içinde FOX TV resmi bir açıklama ile kamuoyuna duyuracak. "Emekli olan" Fatih Portakal da vedasını ana haber bülteninden yapacak ve FOX ana haber sunuculuğu devrini kapatacak.

TARIMLA UĞRAŞACAK

Öte yandan Fatih Portakal'ın eşi Armağan Portakal ile Seferihisar'da tarım yapacağı öğrenildi. Eşi Armağan Portakal bir firmanın üst düzey yöneticisiyken işi bırakıp Seferihisar'da bir çiftlik satın almıştı. Organik tarım yapan çift, emekliliklerini burada geçirecekler.