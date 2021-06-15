Yeni dizi Baht Oyunu'nda başrolü Cemre Baysel ile paylaşan Aytaç Şaşmaz izleyiciler tarafından merak edilmeye başlandı. Biz de Aytaç Şaşmaz kimdir, nereli, kaç yaşında? Hangi dizi ve filmlerde rol aldı? sorularının yanıtına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

AYTAÇ ŞAŞMAZ KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

1994 yılında İstanbul’da doğan Aytaç Şaşmaz, kendisi gibi oyuncu olan İsmail Ege Şaşmaz’ın kardeşidir.1.80 metre boyunda, 77 kilo olan 27 yaşındaki Şaşmaz'ın ilk oyunculuk deneyimi, 2017 yılında rol aldığı "Kötü Çocuk" isimli sinema filmidir.

HANGİ DİZİ VE FİLMLERDE OYNADI?

"Kötü Çocuk" isimli sinema filmiyle oyunculuk deneyimine başlayan Şaşmaz, Star TV'de yayınlanan, başrolünde Tolga Sarıtaş’ın yer aldığı Söz dizisinin kadrosunda yer aldı.

Reklam filmlerinde de kendini gösteren Şaşmaz son olarak Hekimoğlu dizisinin başrollerden biri olmasının ardından Kanal D'nin yeni dizisi Baht Oyunu ile ekranlara geri dönüyor.