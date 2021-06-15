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Aytaç Şaşmaz kimdir, nereli, kaç yaşında? Hangi dizi ve filmlerde rol aldı?

Kanal D'nin yepyeni dizisi Baht Oyunu'nda başrol olarak seyirci karşısına çıkan Aytaç Şaşmaz merak konusu oldu. Aytaç Şaşmaz kimdir, nereli, kaç yaşında? Hangi dizi ve filmlerde rol aldı? sorularının yanıtını haberimizden bulabilirsiniz...

Aytaç Şaşmaz kimdir, nereli, kaç yaşında? Hangi dizi ve filmlerde rol aldı?

Yeni dizi Baht Oyunu'nda başrolü Cemre Baysel ile paylaşan Aytaç Şaşmaz izleyiciler tarafından merak edilmeye başlandı. Biz de Aytaç Şaşmaz kimdir, nereli, kaç yaşında? Hangi dizi ve filmlerde rol aldı? sorularının yanıtına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

AYTAÇ ŞAŞMAZ KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

1994 yılında İstanbul’da doğan Aytaç Şaşmaz, kendisi gibi oyuncu olan İsmail Ege Şaşmaz’ın kardeşidir.1.80 metre boyunda, 77 kilo olan 27 yaşındaki Şaşmaz'ın ilk oyunculuk deneyimi, 2017 yılında rol aldığı "Kötü Çocuk" isimli sinema filmidir.

Aytaç Şaşmaz kimdir, nereli, kaç yaşında? Hangi dizi ve filmlerde rol aldı?

HANGİ DİZİ VE FİLMLERDE OYNADI?

"Kötü Çocuk" isimli sinema filmiyle oyunculuk deneyimine başlayan Şaşmaz, Star TV'de yayınlanan, başrolünde Tolga Sarıtaş’ın yer aldığı Söz dizisinin kadrosunda yer aldı.

Reklam filmlerinde de kendini gösteren Şaşmaz son olarak Hekimoğlu dizisinin başrollerden biri olmasının ardından Kanal D'nin yeni dizisi Baht Oyunu ile ekranlara geri dönüyor.

Aytaç Şaşmaz kimdir, nereli, kaç yaşında? Hangi dizi ve filmlerde rol aldı?

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