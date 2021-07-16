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  3. Aytemiz Alanyaspor, Yeni Malatyaspor'dan Ahmet Ildız'ı kadrosuna kattı

Aytemiz Alanyaspor, Yeni Malatyaspor'dan Ahmet Ildız'ı kadrosuna kattı

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam eden Aytemiz Alanyaspor, geçtiğimiz sezonu Yeni Malatyaspor takımında geçiren Ahmet Ildız'ı kadrosuna kattığını bildirdi.

Aytemiz Alanyaspor, Yeni Malatyaspor'dan Ahmet Ildız'ı kadrosuna kattı

Aytemiz Alanyaspor, Yeni Malatyaspor'dan Ahmet Ildız'ı kadrosuna kattığını duyurdu. Akdeniz temsilcisi, oyuncuya Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde imza töreni düzenledi. Törende konuşan kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu, yeni sezon için kadrolarını güçlendirmeye devam ettiklerini söyledi.

"UÇAKLARIMIZI HAVADA DOLAŞIYOR, RAHAT OLUN"

Transferde hareketli günlerin devam ettiğini anlatan Çavuşoğlu, "Bugün aramıza Ahmed Ildız'ı kattık. Yeni Malatyaspor'da geçen sezon başarılı bir sezon geçirmişti. İnşallah bundan sonra Alanyasporumuz için ter dökecek. Kaliteli bir futbolcu, burada daha fazla bir çıkış yakalayacaktır. Buna inanıyoruz." ifadelerine yer verdi.

Çavuşoğlu, yeni sezon için transfer çalışmalarının sürdüğünü de belirterek, "Öncelikle eksik bölgelerimize takviye yapmayı planlıyoruz. Uçaklarımız havada dolaşıyor. Taraftarlarımız rahat olsun." dedi.

Aytemiz Alanyaspor, Yeni Malatyaspor'dan Ahmet Ildız'ı kadrosuna kattı

"KANIMIIZIN SON DAMLASINA KADAR MÜCADELE EDECEĞİZ"

Orta saha oyuncusu Ahmed Ildız ise Alanya'da çıkış yakalayacağına inandığını söyledi.

Alanyaspor ve kendisi için transferin hayırlı olmasını dileyen 24 yaşındaki Ildız, "3 yıl buraya kendimizi bağladık. Kanımızın son damlasına kadar mücadele edeceğiz. Her şey güzel olacak. Bu sezon yukarılarda oynayacağız. Güzel bir sezon geçmesini diliyorum. Taraftarlarımızla bir araya geleceğimiz yeni sezonda statta görüşmek dileğiyle." dedi.

Açıklamaların ardından Ahmed Ildız, kendisini 3 yıllığına turuncu-yeşilli renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

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