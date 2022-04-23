Ayvadana ne demek, TDK'ya göre Ayvadana kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Ayvadana ne demek? Ayvadana TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi ayvadana kelimesi. Peki ayvadana ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre ayvadana nedir, ayvadana kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

AYVADANA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Ayvadana kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Ayvadana kelimesi kökenlidir.

TDK'ya göre ayvadana kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Yüksekliği 15-70 santimetre, sık tüylü, soluk sarı çiçekli, çok yıllık ve otsu bir bitki (Achillea nobilis)

