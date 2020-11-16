Galatasaray'da Mustafa Cengiz yönetiminin idari ibrasızlık durumu iptal edildiGelinim Mutfakta'da Günün Birincisi Gelin Kim Oldu? 16 Kasım PazartesiAltınordu - Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Kilis’te traktör devrilen motosikletin üzerinden geçti: 1 ölüKars-Iğdır-Nahçıvan Dermiryolu Projesi süreci hız kazanıyorKerimcan Durmaz'dan eski dostları Danla Bilic ve Selin Ciğerci hakkında şok sözler!Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturma: 4 kişi için iddianame hazırlandıVan kilimlerinin motiflerini yaşatmak için tanıtım kataloğu hazırlandıMüge Anlı'da bir cinayet daha çözüldü! Zeliha Cevdet çifti cinayetinde 3 tutuklama16 Kasım ŞOK Kataloğu 2020 | ŞOK yeni fırsatlarla karşınızda
İstanbul10 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Ayvalık’ta motosiklet kazası: 1’i ağır 2 yaralı

Ayvalık’ta motosiklet kazası: 1’i ağır 2 yaralı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucunda meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır iki kişi yaralandı.

Ayvalık’ta motosiklet kazası: 1’i ağır 2 yaralı

Alınan bilgiye göre; ilçe merkezinin tek ana arteri olan Atatürk Caddesi'nin Eski Garaj önündeki bir akaryakıt istasyonuna girmek isteyen Candan Uçar isimli bayan sürücü yönetimindeki 10 BDN 28 plakalı motosiklete, 28 yaşındaki Ahmet Güldiken yönetimindeki 10 BEK 64 plakalı motosiklet hızla arkadan çarptı.

Akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıyan kaza anında başını yere çarpan Ahmet Güldiken ağır yaralandı. Diğer motosikletteki bayan sürücü Uçar'ın ise bacağının kırıldığı öğrenildi. Olay yerine gelen ambulanslarla Ayvalık Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Ahmet Güldiken'in durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Ayvalık’ta motosiklet kazası: 1’i ağır 2 yaralı

Ayvalık’ta motosiklet kazası: 1’i ağır 2 yaralı

Damla Korkmaz
Haber Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT