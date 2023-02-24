Ayvan Angelov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ayvan Angelov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ayvan Angelov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ayvan Angelov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ayvan Angelov 10 Ekim 2001 tarihinde Lovech şehrinde doğmuştur. 1,68 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Айвън Росенов Ангелов şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ayvan Angelov Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ayvan Angelov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CSKA 1948 II futbol takımında oynamaktadır. CSKA 1948 II takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Ayvan Angelov'nin CSKA 1948 II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ayvan Angelov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ayvan Angelov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ayvan Angelov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ayvan Angelov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Ocak 2021 yılında Belasitsa

16 Temmuz 2021 yılında Lok. Plovdiv

17 Şubat 2022 yılında Belasitsa

1 Ocak 2023 yılında CSKA 1948 II

Ayvan Angelov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ayvan Angelov şuan CSKA 1948 II takımında oynamakta ve 71 numaralı formayı giymektedir.

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